Хоккеист совершил каминг-аут и приготовился к оскорблениям

Датский хоккеист Йон Ли-Ольсен, вратарь команды «Рунгстед Сайер Кэпитал», совершил каминг-аут. Он сообщил о своей ориентации в эфире датсткого телеканала TV2.

По словам спортсмена, есть вероятность, что зрители будут оскорблять его.

«Я считаю, что готов отстаивать свои интересы и играть в хоккей, несмотря ни на что. Я готов постоять за себя и других, еще не признавшихся геев. Можно запросто быть геем и играть в хоккей», — рассказал Ли-Ольсен.

Спортсмен стал первым в мире действующим хоккеистом, который объявил, что он гей. В прошлом сезоне Ли-Ольсен стал чемпионом Дании по хоккею в составе «Сайер Кэпитал».

В сентябре матери российских геев рассказали о том, как они узнали об ориентации детей. Они приняли своих детей, хоть некоторым потребовалось немало времени.