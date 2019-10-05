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Гусев забросил шайбу в дебютном матче за «Нью-Джерси» в НХЛ 

ТАСС + ещё 5 11 часов назад
Гусев забросил свою первую шайбу в НХЛ
Фото: © AP Photo/Mary Altaffer
Российский нападающий "Нью-Джерси" Никита Гусев забросил первую шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Форвард отличился на 19-й минуте первого периода дебютного матча регулярного чемпионата против "Виннипега".
Гусеву 27 лет. Он переехал в НХЛ по ходу розыгрыша плей-офф сезона-2018/19, подписав соглашение с "Вегасом", но не провел ни одной встречи за команду. В июле россиянина обменяли в "Нью-Джерси", с которым форвард подписал двухлетний контракт.
В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Гусев выступал за московский ЦСКА, "Югру" из Ханты-Мансийска, хабаровский "Амур" и петербургский СКА. В составе СКА он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2016/17.
Нападающий также является чемпионом Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. На чемпионатах мира Гусев дважды становился бронзовым призером (2017, 2019).
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Хоккей , Никита Гусев , ХК Амур , ЦСКА , СКА
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