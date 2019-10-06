Невероятный сейв Бобровского после броска Кучерова

Бобровский совершил невероятный сейв после броска Кучерова

«Флорида Пантерз» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и завершилась со счётом 4:3 (0:0, 3:1, 1:2) в пользу хозяев.

Голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 32 броска из 35, одержав первую победу в карьере в новой команде. Особенно эффектным вышел сейв Бобровского после одного из бросков Никиты Кучерова . Никита бросал уже практически по пустым воротам, однако воспитанник новокузнецкого хоккея сумел переместиться и зафиксировать шайбу.

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