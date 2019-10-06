Российский хоккеист умер в 29 лет

В клинике Германии умер от рака позвоночника российский хоккеист Самвел Мнацян . О смерти спортсмена сообщил клуб «Сибирь».

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня не стало хоккеиста нашей команды 29-летнего Самвела Мнацяна. На протяжении последнего года хоккеист стойко боролся с тяжелой болезнью, но победить ее не удалось. Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Самвела. Благодарим всех, кто поддерживал защитника весь этот год и не остался в стороне. Пусть земля будет тебе пухом, Самвел. Скорбим». — говорится на официальном сайте хоккейного клуба «Сибирь».

Самвел заключил контракт с Сибирью в 2018 году. Но он так и не вышел на лед в составе новосибирской команды. У него обнаружили злокачественную опухоль позвоночника. Спортсмен лечился в ФРГ, однако медики оказались бессильны, пишет КП.

Издание уточняет, что Самвел лежал в немецкой клинике целый год. Один из болельщиков «Сибири» рассказал, что переписывался с мамой хоккеиста, которая постоянно была рядом с ним в Германии.

«Он постоянно получал химиотерапию, все надеялись, что у него ремиссия. Говорили, что 95% раковых клеток мертвы. Но ремиссии добиться не удалось. Метастазы пошли по всему телу — в ноги, шею» — поведал фанат.

Несколько дней назад Самвел перестал отвечать в соцсетях, а мама хоккеиста написала, что состояние спортсмена ухудшилось, ему начали колоть обезболивающие.

«Спорт-экспресс» сообщает , что в середине августа 2018 года у Мнацяна диагностировали рак. Это произошло после удара в спину во время одного из матчей. На позвонке хоккеиста образовалась опухоль, которая начала стремительно расти.

В сезоне-2017/18 Мнацян сыграл за владивостокский клуб «Адмирал» 52 матча регулярного чемпионата КХЛ.