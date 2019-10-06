Умер хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян

Умер хоккеист «Сибири» Мнацян

6 октября не стало хоккеиста новосибирской "Сибири" Самвела Мнацяна . Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

В течение года он мужественно боролся с тяжелым онкологическим заболеванием, но не смог победить недуг. Самвелу было 29 лет.

Воспитанник омского хоккея Мнацян выступал за "Авангард-2", "Омских ястребов", "Арлан" (Казахстан), "Барыс", "Нефтехимик", "Молот-Прикамье", "Нефтяник" (Альметьевск), "Адмирал" и "Сибирь".

ФХР выразила свои соболезнования родным и близким спортсмена.

Ранее сообщалось, что пресс-служба клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь" опровергла информацию о смерть хоккеиста команды Самвела Мнацяна