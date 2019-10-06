«Сибирь» нанесла поражение «Нефтехимику»

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
29 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
0 3
ЦСКА ЦСКА
Рубин
Рубин
0 0
Уфа Уфа
Спартак М
Спартак М
1 2
Оренбург Оренбург
29 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
5 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
29 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
0 2
Вальядолид Вальядолид
Эйбар
Эйбар
2 0
Сельта Сельта
Алавес
Алавес
2 0
Мальорка Мальорка
29 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фортуна
Фортуна
1 2
Фрайбург Фрайбург
Кёльн
Кёльн
0 4
Герта Герта
30 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Сочи
Сочи
2 0
Ахмат Ахмат
30 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
1 1
Арсенал Арсенал
4 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
1 1
Эйбар Эйбар
4 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
3 1
Фортуна Фортуна
5 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
0 1
Ахмат Ахмат
Оренбург
Оренбург
2 0
Динамо М Динамо М
Рубин
Рубин
2 1
Тамбов Тамбов
5 октября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
3 0
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Уотфорд
Уотфорд
0 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Бёрнли
Бёрнли
1 0
Эвертон Эвертон
5 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
1 2
Леванте Леванте
Реал Мадрид
Реал Мадрид
4 2
Гранада Гранада
Валенсия
Валенсия
2 1
Алавес Алавес
5 октября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Бавария
Бавария
1 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
Падерборн 07
Падерборн 07
1 2
Майнц Майнц
Фрайбург
Фрайбург
2 2
Боруссия Д Боруссия Д
6 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
11:30
Зенит Зенит
Локомотив М
Локомотив М
14:00
Арсенал Арсенал
ЦСКА
ЦСКА
16:30
Ростов Ростов
6 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
16:00
Челси Челси
Арсенал
Арсенал
16:00
Борнмут Борнмут
Манчестер Сити
Манчестер Сити
16:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
6 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Мальорка
Мальорка
13:00
Эспаньол Эспаньол
Сельта
Сельта
15:00
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
17:00
Атлетико М Атлетико М
6 октября

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
14:30
Аугсбург Аугсбург
Вольфсбург
Вольфсбург
16:30
Унион Унион
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
19:00
Вердер Вердер

КХЛ. «Сибирь» нанесла поражение «Нефтехимику» 

Вести.Ru + ещё 1 4 часа назад
«Сибирь» нанесла поражение «Нефтехимику»
Фото: hcsibir.ru
Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге продолжился в Новосибирске, где играли клубы Восточной конференции — местная "Сибирь" и нижнекамский "Нефтехимик". Хозяева победили 4:2.
Четыре из шести шайб были заброшены в первом периоде. Сначала Александр Торченюк поразил ворота гостей, затем Александр Шаров увеличил преимущество "Сибири". Зият Пайгин в большинстве один гол отыграл. Но и сибиряки также использовали численное преимущество. Точку в голевой атаке поставил Микаэль Руохомаа.
Во втором периоде "Нефтехимик" усилиями Алексея Волгина снова сократил отставание. Скользкий счет 3:2 держался до конца третьего периода, пока нападающий "Сибири" Илья Морозов не поразил пустые ворота. "Сибирь" выиграла 4:2, набрала 17 очков и занимает пятое место. "Нефтехимик" с 12 очками идет девятым.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Вести.Ru: последние новости
Скончался бывший игрок КХЛ Самвел Мнацян Скончался бывший игрок КХЛ Самвел Мнацян "Трактор" нанес поражение СКА в гостях "Трактор" нанес поражение СКА в гостях "Виннипег" обыграл "Нью-Джерси", проигрывая 0:4. Гусев и Куликов забили по шайбе "Виннипег" обыграл "Нью-Джерси", проигрывая 0:4. Гусев и Куликов забили по шайбе
Хоккей , Александр Торченюк , Илья Морозов , Зият Пайгин , Алексей Волгин , Микаэль Руохомаа , Александр Шаров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян
Умер хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян
Синицына завоевала золото на этапе юниорского Гран-при
Синицына завоевала золото на этапе юниорского Гран-при
Футболистов обвинили в изнасиловании девушки
Футболистов обвинили в изнасиловании девушки
«Витесс» Слуцкого оказался сильнее «Утрехта»
«Витесс» Слуцкого оказался сильнее «Утрехта»
Тео Эрнандес забил первый гол за «Милан»
Тео Эрнандес забил первый гол за «Милан»
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
01:06
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение