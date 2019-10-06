КХЛ. «Сибирь» нанесла поражение «Нефтехимику»

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге продолжился в Новосибирске, где играли клубы Восточной конференции — местная "Сибирь" и нижнекамский "Нефтехимик". Хозяева победили 4:2.