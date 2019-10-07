«Ак Барс» закрепился в лидерах «Востока», «Авангард» проиграл в Ярославле

У минчан отличились Франсис Паре (38-я минута) и Тему Пулккинен (59-я).

На матче в белорусской столице присутствовали 15 086 зрителей.

После 13 проведённых игр «Ак Барс» набрал 22 очка — на три больше, чем у омского «Авангарда» и екатеринбургского «Автомобилиста».

«Авангард» не смог приблизиться к лидеру, уступив в Ярославле «Локомотиву» — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0).

«Железнодорожники» взяли верх благодаря голам шведа Антона Ландера (15-я минута) и француза Стефана Да Коста (31-я). Единственную шайбу у гостей забросил Павел Дедунов (48-я минута, в меньшинстве).

Казахстанский «Барыс» на своей площадке в Нур-Султане уверенно переиграл череповецкую «Северсталь» — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0).

У хозяев автором хет-трика стал Эрик Тангрэйди, отличившись на 3-й, 57-й минутах и за 13 секунд до финальной сирены.

Все три шайбы в этом поединке были заброшены в большинстве. Победу дальневосточникам принесли голы чешских легионеров — Ондржея Витасека (33-я минута) и Томаша Зогорны (49-я).

У сочинцев единственную шайбу забросил Никита Точицкий (38-я минута).

«Амур» впервые одержал победу в Сочи в рамках КХЛ.