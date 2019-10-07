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«Ак Барс» закрепился в лидерах «Востока», «Авангард» проиграл в Ярославле 

News.ru + ещё 28 10 часов назад
«Ак Барс» закрепился в лидерах «Востока»
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Лидер Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский «Ак Барс» укрепил свои позиции, в гостях победив в очередном матче регулярного чемпионата минское «Динамо» — 4:2 (0:0, 2:1, 2:1).
Пятую подряд победу в чемпионате гостям принесли точные броски Даниса Зарипова (22-я минута), Эмиля Галимова (26-я), Артёма Галимова (49-я) и Станислава Галиева (52-я).
У минчан отличились Франсис Паре (38-я минута) и Тему Пулккинен (59-я).
На матче в белорусской столице присутствовали 15 086 зрителей.
После 13 проведённых игр «Ак Барс» набрал 22 очка — на три больше, чем у омского «Авангарда» и екатеринбургского «Автомобилиста».
«Авангард» не смог приблизиться к лидеру, уступив в Ярославле «Локомотиву» — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0).
«Железнодорожники» взяли верх благодаря голам шведа Антона Ландера (15-я минута) и француза Стефана Да Коста (31-я). Единственную шайбу у гостей забросил Павел Дедунов (48-я минута, в меньшинстве).
Казахстанский «Барыс» на своей площадке в Нур-Султане уверенно переиграл череповецкую «Северсталь» — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0).
У хозяев автором хет-трика стал Эрик Тангрэйди, отличившись на 3-й, 57-й минутах и за 13 секунд до финальной сирены.
Ещё две шайбы у «Барыса» забросили Кёртис Волк (2-я минута) и Роман Старченко (25-я). Единственный гол у гостей на счету Адама Лишки (36-я).
Хоккейный клуб «Сочи» дома уступил хабаровскому «Амуру» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1).
Все три шайбы в этом поединке были заброшены в большинстве. Победу дальневосточникам принесли голы чешских легионеров — Ондржея Витасека (33-я минута) и Томаша Зогорны (49-я).
У сочинцев единственную шайбу забросил Никита Точицкий (38-я минута).
«Амур» впервые одержал победу в Сочи в рамках КХЛ.
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Владимир Галузин сломал ногу во время матча со своим бывшим клубом — нижегородским «Торпедо», писал ранее News.ru.
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Комментарии
Хоккей , Никита Точицкий , Роман Старченко , Адам Лишка , Павел Дедунов , Владимир Галузин , Станислав Галиев , Эмиль Галимов , Антон Ландер , Артем Галимов , Данис Зарипов , ХК Амур , ХК Ак Барс , Металлург , ХК Северсталь , Локомотив , Динамо , ХК Авангард , Торпедо
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