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«Виннипег» с Куликовым потерпел поражение от «Айлендерс» в НХЛ 

RT на русском + ещё 2 4 часа назад
«Виннипег» потерпел поражение от «Айлендерс» в НХЛ
Фото: Reuters © Dennis Schneidler-USA TODAY Sports
«Виннипег Джетс» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
В составе «Айлендерс» отличились Джош Бейли, Брок Нельсон, Андерс Ли и Энтони Бовиллье. У гостей единственную шайбу забросил Патрик Лайне.
Российский защитник канадского коллектива Дмитрий Куликов провёл на льду 19 минут 40 секунд и закончил игру с показателем полезности «-1».
В следующем матче «Айлендерс» встретится с «Эдмонтон Ойлерз», а «Джетс» — с «Питтсбург Пингвинз».
Ранее «Даллас» уступил «Детройту» в НХЛ, несмотря на 29 сейвов Антона Худобина.
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Хоккей , Джош Бейли , Брок Нельсон , Дмитрий Куликов , Андерс Ли , Патрик Лайне , Антон Худобин
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