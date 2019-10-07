Защитник «Авангарда» скончался от рака

«Большой парень, сильный и честный». Каким мы запомним Самвела Мнацяна

В субботу твиттер «Авангарда» оглушил новостью о смерти защитника Самвела Мнацяна . Ее быстро опровергли — родственники вышли на связь и сказали, что он еще жив. Но прошло несколько часов, и это случилось — в ночь с субботы на воскресенье Самвела не стало.

Этот твит уже нельзя опровергнуть.

Иногда встречаются противники, которых победить очень сложно. Самвелу Мнацяну достался самый серьёзный, злой и беспощадный соперник.

Как настоящий боец, Самвел боролся до последнего, но болезнь оказалась сильнее.

Приносим искренние соболезнования родным и близким. Держитесь. pic.twitter.com/jbrpGbySXL— ХК Авангард (@hcavangardomsk) 6 октября 2019 г.

Самвел играл в КХЛ, но не был звездой. Многие из вас о нем вполне могли и не слышать. А нам хочется, чтобы как можно больше людей хоть немного узнали, каким игроком и человеком он был.

Он воспитанник «Авангарда» , но за Омск играл только в МХЛ. Взрослую карьеру начал в Чехии — и в этом ему помог Яромир Ягр : во время одной из омских тренировок с легендой (а в то время еще и лицом КХЛ) Мнацян попросился в его лагерь. Яромир договорился — и после просмотра его оставили в «Кладно». Выручил не только Ягр, но и его семья помогала — с одеждой, экипировкой и передвижениями по городу.

Самвел играл в защите и в атаку ходил редко: в КХЛ у него 189 матчей (171 — регулярка, 12 — плей-офф, 6 — Кубок Надежды) и 14 (4+10) очков при полезности «-19» и 255 минутах штрафа. Он так и не сумел сыграть за «Сибирь», с которой подписал контракт незадолго до того, как стал известен страшный диагноз. Но выступал за «Адмирал», «Нефтехимик» и «Барыс». В Астану его рекомендовал Станислав Фролов , бывший тренер «Авангарда»-90, — Владимир Крикунов взял Самвела на просмотр и оставил его в команде.

«Большой, сильный, честный парень. Могу лишь сказать самые добрые слова о нем. Два года он отработал у меня и ни разу не дал повода усомниться в своей нужности команде и коллективу. Надо драться — он дрался. Надо было ловить шайбу и зачищать пятак перед нашими воротами — он и здесь проявлял себя с правильной стороны», — вспоминает Владимир Крикунов, который забрал Самвела с собой на следующий сезон и в «Нефтехимик».

Дольше всего Мнацян отыграл в «Адмирале» — три сезона. Он был одним из тех, без кого невозможно представить лед на «Фетисов Арене».

«Изначально шансы на попадание Мнацяна в основной состав были не очень большими, — вспоминает бывший тренер «Адмирала» Александр Андриевский . — Перед приездом во Владивосток он несколько месяцев играл за «Молот» в Высшей лиге, и ему требовалось время на адаптацию. И с каждой тренировкой он начал доказывать, что должен быть в коллективе. Скажу больше: Самвел был важнейшей деталью командного механизма.

Вспоминается такой случай. На второй год работы в «Адмирале» в середине января мы из-за травм лишились одновременно Фисенко и Мнацяна. Проиграли дома Риге, Минску, лишь в овертайме разобрались с «Йокеритом», и судьба попадания в плей-офф зависла в воздухе. На следующий выездной матч в Хабаровске Фисенко вышел буквально на одной ноге, а Мнацян на собственном мужестве. Тот матч против «Амура» мы выиграли 2:0 и уже по накатанной дошли до плей-офф».

«Сэма уважали все, от генерального директора до официантки в клубном кафе, — добавляет бывший генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов. — Честный парень, другого я сказать про него не могу. Таких бойцов, таких жестких, но при этом абсолютно командных ребят я очень давно не встречал».

* * *

Самвелу было 29 лет. На протяжении последнего года он боролся с раком. Проходил обследование из-за болей в спине — получил болезненный удар в конце сезона-2017/18, — и врачи выявили у него раковую опухоль. Обследование в немецких клиниках подтвердило диагноз — опухоль дала метастазы на печень и мочевыводящие каналы. «Сибирь», с которой Мнацян только подписал контракт, всячески помогала в борьбе с болезнью.

Казалось, что все закончится хорошо — шла положительная динамика.