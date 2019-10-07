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«Большой парень, сильный и честный». Каким мы запомним Самвела Мнацяна 

Sports.ru 2 часа назад
Защитник «Авангарда» скончался от рака
Фото: ХК Сибирь
В субботу твиттер «Авангарда» оглушил новостью о смерти защитника Самвела Мнацяна. Ее быстро опровергли — родственники вышли на связь и сказали, что он еще жив. Но прошло несколько часов, и это случилось — в ночь с субботы на воскресенье Самвела не стало.
Этот твит уже нельзя опровергнуть.
Самвел играл в КХЛ, но не был звездой. Многие из вас о нем вполне могли и не слышать. А нам хочется, чтобы как можно больше людей хоть немного узнали, каким игроком и человеком он был.
Он воспитанник «Авангарда», но за Омск играл только в МХЛ. Взрослую карьеру начал в Чехии — и в этом ему помог Яромир Ягр: во время одной из омских тренировок с легендой (а в то время еще и лицом КХЛ) Мнацян попросился в его лагерь. Яромир договорился — и после просмотра его оставили в «Кладно». Выручил не только Ягр, но и его семья помогала — с одеждой, экипировкой и передвижениями по городу.
Самвел играл в защите и в атаку ходил редко: в КХЛ у него 189 матчей (171 — регулярка, 12 — плей-офф, 6 — Кубок Надежды) и 14 (4+10) очков при полезности «-19» и 255 минутах штрафа. Он так и не сумел сыграть за «Сибирь», с которой подписал контракт незадолго до того, как стал известен страшный диагноз. Но выступал за «Адмирал», «Нефтехимик» и «Барыс». В Астану его рекомендовал Станислав Фролов, бывший тренер «Авангарда»-90, — Владимир Крикунов взял Самвела на просмотр и оставил его в команде.
«Большой, сильный, честный парень. Могу лишь сказать самые добрые слова о нем. Два года он отработал у меня и ни разу не дал повода усомниться в своей нужности команде и коллективу. Надо драться — он дрался. Надо было ловить шайбу и зачищать пятак перед нашими воротами — он и здесь проявлял себя с правильной стороны», — вспоминает Владимир Крикунов, который забрал Самвела с собой на следующий сезон и в «Нефтехимик».
Дольше всего Мнацян отыграл в «Адмирале» — три сезона. Он был одним из тех, без кого невозможно представить лед на «Фетисов Арене».
«Изначально шансы на попадание Мнацяна в основной состав были не очень большими, — вспоминает бывший тренер «Адмирала» Александр Андриевский. — Перед приездом во Владивосток он несколько месяцев играл за «Молот» в Высшей лиге, и ему требовалось время на адаптацию. И с каждой тренировкой он начал доказывать, что должен быть в коллективе. Скажу больше: Самвел был важнейшей деталью командного механизма.
Вспоминается такой случай. На второй год работы в «Адмирале» в середине января мы из-за травм лишились одновременно Фисенко и Мнацяна. Проиграли дома Риге, Минску, лишь в овертайме разобрались с «Йокеритом», и судьба попадания в плей-офф зависла в воздухе. На следующий выездной матч в Хабаровске Фисенко вышел буквально на одной ноге, а Мнацян на собственном мужестве. Тот матч против «Амура» мы выиграли 2:0 и уже по накатанной дошли до плей-офф».
«Сэма уважали все, от генерального директора до официантки в клубном кафе, — добавляет бывший генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов. — Честный парень, другого я сказать про него не могу. Таких бойцов, таких жестких, но при этом абсолютно командных ребят я очень давно не встречал».

* * *

Самвелу было 29 лет. На протяжении последнего года он боролся с раком. Проходил обследование из-за болей в спине — получил болезненный удар в конце сезона-2017/18, — и врачи выявили у него раковую опухоль. Обследование в немецких клиниках подтвердило диагноз — опухоль дала метастазы на печень и мочевыводящие каналы. «Сибирь», с которой Мнацян только подписал контракт, всячески помогала в борьбе с болезнью.
Казалось, что все закончится хорошо — шла положительная динамика.
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Комментарии3
Хоккей , Станислав Фролов , Александр Андриевский , Ильдар Мухометов , Самвел Мнацян , Яромир Ягр , Владимир Крикунов , ХК Амур , ХК Авангард
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