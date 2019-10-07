Игроки без набранных очков в КХЛ сезона-2019/20

Случайность или обман. Игроки КХЛ, у которых до сих пор 0 очков в сезоне

Динамовцы, легионеры и хоккеисты «Ак Барса» и «Авангарда»

Регулярный чемпионат КХЛ в самом разгаре: отставки, рекорды, хет-трики, лидерство «Витязя». Некоторым игрокам достаточно пары смен, чтобы открыть счёт шайбам в сезоне и лиге: например, 18-летний игрок «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин поразил ворота «Торпедо» , сыграв за матч минуту с небольшим (1:24). У кого-то обратная ситуация: Никита Щербак спустя месяц наконец-то разродился первым голом за «Авангард» , а Йонас Кемппайнен без Умарка и Хартикайнена в Питере пока хандрит и в СКА отметился лишь одной голевой передачей. Но есть нападающие, которые старт чемпионата провели вхолостую, до сих пор не набрав очков. Кому-то нерезультативная игра уже стоила места в составе, а кому-то и в клубе.

н. Керби Райкел («Нефтехимик»)

7 игр, «-3»

В НХЛ канадец выступал за «Коламбус» и «Монреаль», а в прошлом году исправно набирал очки в АХЛ в «Стоктоне» (фарм-клуб «Калгари»). «Нефтехимик», который неважно провёл предсезонные матчи и нуждался в усилении, казалось, подписал мощного легионера уровня если не Дэна Секстона , то хотя бы Андрея Нестрашила . Увы: канадец провалился, выпал из состава, и игроком «Нефтехимика», по словам главного тренера нижнекамцев Вячеслава Буцаева, больше не является (официально о расторжении контракта пока не объявлено). Заметно, что Керби приехал физически неготовым, без предсезонки, и сразу показать той игры, которую от него ожидали, он не мог. Зачем нижнекамцы приглашали растренированного Райкела, не очень понятно. Ещё один собеседник из Нижнекамска для Пола Биссоннетта

13 игр, «-5»

Гиллис — это чей-то рижский талисман, который помогает кому-то другому, но явно не клубу. Он подвержен травмам, а за последние три сезона забросил лишь одну шайбу! Однако Гиллис уже третий год подряд получает новый контракт. Причём у Гиртса Анкипанса есть возможность оценить игрока как с точки зрения менеджера, так и с точки зрения главного тренера, тем удивительнее, как Колтон остаётся в команде. Играет он мало, забивает ещё реже — неужели в молодёжной команде ХК Рига (2-е место в западной конференции МХЛ) нет нападающих, способных сыграть лучше? Конечно, Гиллис в восторге от Латвии и местных болельщиков — играешь в своё удовольствие, команда в плей-офф не попадает, отпуск уже в феврале, а если не пойдёт игра, то расторгнут кого-то другого, более успешного (привет Якобу Берглунду). Гиллис проводит много силовых приёмов, но разве это как-то сказывается на положении рижского «Динамо» в последнее время?

8 игр, «-3»

В межсезонье выздоровевший Афиногенов, который пропустил фактически весь прошлый сезон из-за травмы, впечатлял физической подготовкой и первым пробежал тест Купера, обогнав даже молодых хоккеистов. Тем удивительнее, что начало чемпионата у Максима не сложилось. Сорокалетний ветеран проводит на льду по 10-12 минут, и далёк даже от образца Афиногенова прошлого года, когда Максим успел до травмы оформить хет-трик в ворота минского «Динамо», играл рядом с Шипачёвым и Кагарлицким и не выпадал. Афиногенова в сентябре ставили с разными партнёрами — с Кругловым и Михайловым, Брюквиным и Полыгаловым, Яшкиным и Индрашисом, и есть ощущение, что после длительного игрового простоя Афиногенову немного тяжеловато. Безумный Макс старается держать свою феноменальную скорость, объясняет правила соперникам, но складывается впечатление, что годы (или предсезонка от Владимира Крикунова ) не пощадили даже Афиногенова.

9 игр, «-6»

Даниил Тарасов на старте чемпионата чаще всего выступал в тройке с Шипачёвым и Петерссоном и умудрился не набрать ни одного очка — кажется, если бы рядом с Вадимом и Андре поставили легендарную кошку Машку, то даже у неё получилось бы лучше. Надо ли говорить, насколько зол на форварда Владимир Крикунов?

У Тарасова есть голевое чутьё и умение открыться, выиграть позицию — но слабая реализация моментов очень сильно подводит Даниила. Настолько сильно, что Тарасов в состав перестал попадать, а ведь за последние два сезона игрок забросил 26 шайб и вышел на ведущие роли в команде. Надо отметить, у большинства форвардов бело-голубых старт чемпионата не задался: кроме Афиногенова и Тарасова по нулевому графику идут Муранов и Алексеев, в субботней игре с «Автомобилистом» наконец-то прорвало Брюквина (гол) и Игумнова (передача), а у Индрашиса лишь два очка (1+1).

15 игр, «-7»

Егор в межсезонье вернулся в Челябинск — в системе «Локомотива» Фатеев взял дежурные два Кубка Харламова, дебютировал в КХЛ, забросил за ярославцев три шайбы и поиграл в ВХЛ за «Рязань» и «Ладу». Для «Локомотива» (не нынешнего) Егор казался сыроватым для КХЛ, особенно на фоне местной молодёжи вроде Денисенко, Коваленко, Каюмова и так далее. А «Трактор» — родная, средняя, но крепкая команда, в которой Фатеев точно получит игровое время.

Однако за 15 матчей (среди тех, кто не набрал ни одного очка, столько же матчей сыграл только защитник «Торпедо» Волченков) Фатеев результативными действиями не отметился (даже командировка на две игры в «Челмет» не помогла). Казалось, Егор в тройке с Косовым и Карлиным выглядел немного не в своей тарелке — в таком звене только и остаётся, что разрушать, биться и бороться. Тяжело что-то придумывать впереди, когда Косов в каждой второй смене несётся в слаломный проход, а Карлин либо подправит шайбу рукой, либо остановит партнёра по команде (против «Нефтехимика» Руслан вместе с защитниками соперника внезапно оказался на пути движения Сергея Конькова ). Фатеев пластается в меньшинстве, принимает на себя броски, однако в атаке Егор пока себя никак не проявляет. Например, юному Демиду Мансурову понадобилось совсем немного времени, чтобы открыть счёт голам в новом сезоне.

12 игр, «-2»

«Ак Барс» лидирует в восточной Конференции и по заброшенным шайбам (47) казанцы уступают только ЦСКА . Кажется, очки набирают все — Фазылзянов, Журавлёв, Воронков, Валеев, Хенкель, Юдин и так далее. Тем не менее, пока от голевого пиршества чуть отстранился Артём Лукоянов. По части выполнения прямых обязанностей к игроку претензий нет — он загоняет соперников в углы, оказывает силовое воздействие, убивает меньшинство. Лукоянов способен набирать не менее 20 очков за сезон, но пока Артём похож на чистого «чеккера», который после отбора шайбы скорее сменится, чем поддержит атаку. С другой стороны, «Ак Барс» выигрывает и мало пропускает, у Лукоянова родился сын — что ещё нужно для счастья?

14 игр, «-1»