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Овечкин поздравил Путина с днем рождения 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 10 часов назад
Овечкин поздравил Путина с днем рождения
Фото: ТАСС
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.
Овечкин, обращаясь к Путину, написал в Instagram сообщества PutinTeam, что «сильный человек — это не тот, кто побеждает слабого, а тот, кто помогает слабому стать сильнее, и вы всегда придерживаетесь этого правила. Вы капитан, а за вами — сильная команда единомышленников».
«Желаю всем нам, чтобы вы оставались у руля как можно дольше, вдохновляя на новые свершения, достижения, развитие. Чтобы вы остались в истории как личность, изменившая ход событий в лучшую сторону. Желаю процветания вам, Владимир Владимирович, и стране», — написал Овечкин.
Тем временем пресс-секретарь главы Тувы Долаана Салчак рассказала, что более 200 юнармейцев республики оригинальным способом поздравили Путина с днем рождения, выстроившись на набережной Енисей в Кызыле в форме слов — Путин и Тува, передает РИА «Новости».
По словам Салчак, акция состоялась около скульптуры «Царская охота» Даши Намдакова, которая расположена на набережной Енисея. Всего во флешмобе приняли участие более 200 юнармейцев, представлявших Кызыл и поселки Каа-Хем и Сукпак. Глава республики Шолбан Кара-оол у себя на странице в Facebook разместил снятый поздравительный ролик.
Кроме того, очевидцы сообщают, что утром в понедельник, 7 октябряЮ у стен Кремля неравнодушные граждане вывесили на прогулочном теплоходе баннер с поздравлениями Путину.
Напомним, ранее в понедельник в Сети были опубликованы видеоматериалы о поездке президента России Владимира Путина в сибирскую тайгу накануне дня рождения.
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Хоккей , Александр Овечкин , Владимир Путин , РИА Новости
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