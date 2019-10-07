Овечкин поздравил Путина с днем рождения

Овечкин, обращаясь к Путину, написал в Instagram сообщества PutinTeam, что «сильный человек — это не тот, кто побеждает слабого, а тот, кто помогает слабому стать сильнее, и вы всегда придерживаетесь этого правила. Вы капитан, а за вами — сильная команда единомышленников».

«Желаю всем нам, чтобы вы оставались у руля как можно дольше, вдохновляя на новые свершения, достижения, развитие. Чтобы вы остались в истории как личность, изменившая ход событий в лучшую сторону. Желаю процветания вам, Владимир Владимирович, и стране», — написал Овечкин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Официальный аккаунт Putin Team (@putinteam.ru) 6 Окт 2019 в 11:49 PDT Тем временем пресс-секретарь главы Тувы Долаана Салчак рассказала, что более 200 юнармейцев республики оригинальным способом поздравили Путина с днем рождения, выстроившись на набережной Енисей в Кызыле в форме слов — Путин и Тува, передает РИА «Новости».

По словам Салчак, акция состоялась около скульптуры «Царская охота» Даши Намдакова, которая расположена на набережной Енисея. Всего во флешмобе приняли участие более 200 юнармейцев, представлявших Кызыл и поселки Каа-Хем и Сукпак. Глава республики Шолбан Кара-оол у себя на странице в Facebook разместил снятый поздравительный ролик.

Кроме того, очевидцы сообщают, что утром в понедельник, 7 октябряЮ у стен Кремля неравнодушные граждане вывесили на прогулочном теплоходе баннер с поздравлениями Путину.

Напомним, ранее в понедельник в Сети были опубликованы видеоматериалы о поездке президента России Владимира Путина в сибирскую тайгу накануне дня рождения.