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Все решится в декабре? Капризов об отъезде в НХЛ 

Газета.Ru 16 часов назад
Все решится в декабре? Капризов об отъезде в НХЛ
Фото: ТАСС
Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов поделился откровениями о своей жизни и карьере. В частности, самый яркий игрок Континентальной хоккейной лиги поведал о грядущем отъезде в США, где планирует играть за один из клубов НХЛ, прокомментировал тот факт, что его партнер по сборной Евгений Кузнецов попался на допинге, а также сделал выбор между своей хорошей знакомой Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой.

Об отъезде в НХЛ

Нападающий московского ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов является сейчас если не самой яркой, то определенно одной из главных звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В текущем сезоне он занимает первую строчку в списке бомбардиров регулярного чемпионата, набрав в 14 матчах 18 очков (10 голов + 8 передач).
Причем по количеству заброшенных шайб форвард также на данный момент является первым, а по итогам прошедшей недели был признан лучшим нападающим «регулярки». В частности, в дерби со «Спартаком» Капризов чуть более чем за пять минут оформил хет-трик и помог армейцам одержать разгромную победу со счетом 9:3.
О том, что Кирилл является одним из лидеров лиги, говорят уже не первый год, а о том, что ему пора уезжать за океан для покорения Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — как минимум столько же.
К своим 22 годам он уже успел стать обладателем Кубка Гагарина и олимпийским чемпионом. Все сходится к тому, что его отъезд в главную хоккейную лигу уже не за горами. Об этом твердят даже главный тренер «Спартака» Олег Знарок и теперь уже бывший наставник ярославского «Локомотива» и сборной Канады Крэйг Мактавиш. Последний и вовсе считает, что «Капризов превосходит многих россиян в НХЛ».
На драфте НХЛ 2015 года «Миннесота Уайлд» выбрала его в пятом раунде под общим 135-м номером. Однако американский клуб так и не продвинулся в переговорах с Кириллом по поводу подписания контракта. Экс-генеральные менеджеры «Уайлд» дважды приезжали в Россию для общения с Капризовым, но покинуть КХЛ россиянину до сих пор не удалось.
Впрочем, сам форвард ЦСКА намекнул на то, что его трансфер в Америку может случиться уже совсем скоро. Этому может и поспособствовать визит нового генменеджера «Миннесоты» Билла Герина, который прибудет в Россию в ноябре-декабре.
«Знаю, что Герин собирается в Россию, но пока еще с ним никак не контактировал. Уеду ли я в НХЛ через год? Ну, думаю, всем уже все понятно», — заявил Капризов в интервью Sport24.
По всем параметрам и статистике можно уверенно заявлять, что Кирилл полностью готов к переезду в Америку. Единственное, что ему может помешать, — это незнание иностранного языка.
«Английский еще не начал изучать. Тяжело просто так учить с репетитором. Даже пацаны говорят, что проще в общении учить», — отметил игрок.
Однако решение данной проблемы — дело наживное. Хороший пример в этой ситуации — Артемий Панарин. 27-летний российский форвард играет в НХЛ уже четыре года, но английский до сих пор, по его словам, так и не выучил, обходясь лишь рядовыми словами и выражениями. Впрочем, это не мешает быть ему одной из звезд лиги.

О дисквалификации Кузнецова

Кирилл Капризов в этом году впервые в своей карьере завоевал медаль на первенстве мира в составе национальной сборной. Правда, только бронзовую, тогда как российская команда приезжала в Словакию в статусе главного фаворита чемпионата вместе с главными звездами из НХЛ — Александром Овечкиным, Евгением Малкиным, Никитой Кузнецовым, Михаилом Сергачевым и Евгением Кузнецовым. Последний, к слову, запомнился не столько своим выступлением, сколько инцидентом с проваленным допинг-тестом.
23 августа Международная федерация хоккея (ИИХФ) сообщила, что допинг-проба, взятая у 27-летнего нападающего во время чемпионата мира, дала положительный результат на кокаин, за что Кузнецов был отстранен от соревнований на четыре года — срок его дисквалификации рассчитан до 12 июня 2023 года.
Впрочем, на его участие в матчах НХЛ это практически никак не повлияло.
Лига не находится под эгидой ИИХФ и имеет собственный устав. В случае с Кузнецовым НХЛ провела свое расследование, по итогам которого назначила россиянину куда менее суровое наказание — отстранение от трех матчей регулярного чемпионата.
Учитывая, что «Вашингтон Кэпиталз» эти три встречи уже провел (выиграл у «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Айлендерс» и проиграл «Каролине Харрикейнз»), то против «Даллас Старз» 9 октября российский форвард на лед выйти сможет.
Что касается Капризова, то именно вместе с Кузнецовым и Овечкиным он составлял тройку нападения во втором звене сборной России на чемпионате мира. За это время, по словам Кирилла, он успел найти общий язык с Евгением.
На двоих они набрали восемь очков на турнире, и новость о проваленном допинг-тесте Кузнецова вызвала у Карпизова шок. Как утверждает форвард ЦСКА, в команде никто не подозревал, что его напарник имеет проблемы с допингом.
«Мы много общались с Кузей, потому что играли в одном звене. Он же всегда много шутит… да вы сами знаете, какой он веселый! Но о допинге никто не знал. Проваленный им тест стал шоком. Комментировать эту тему я не хочу. Главное, чтобы сейчас все у него было хорошо. Кузя — взрослый мужик и сделает все правильно», — заявил Капризов.
О знакомстве с Загитовой
В своем интервью 22-летний хоккеист коснулся и еще одной темы, которая вызывает повышенное внимание общественности. После зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане, куда россияне отправились в статусе нейтральных спортсменов, в отношении Капризова появились массовые слухи о том, что он якобы связан близкими отношениями с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Спортсмены стояли рядом во время торжественного приема в аэропорту по возвращении с Игр и до сих пор периодически пишут друг другу комментарии в инстаграме, однако о тесной дружбе речи не идет, как заверил хоккеист.
По его словам, данная тема является не более чем поводом для сплетен.
«Бывает, с Алиной общаемся. Но мы просто знакомы, а люди напридумывали какую-то историю кошмарную, как будто кто-то в самолете к кому-то подходил. Нам тогда вообще не до этого было, мы с парнями в конце самолета радовались и отмечали победу сборной на Олимпиаде», — отметил Капризов, при этом признавшись, что следит за фигурным катанием в свободное от хоккея время.
Также игрок обратил внимание на современное противостояние Загитовой с другой российской фигуристкой — Евгенией Медведевой, которая уступила Алине в борьбе за золотую медаль Пхенчхана. Долгое время обе спортсменки выступали в одной группе у Этери Тутберидзе, однако в мае 2018 года Медведева приняла решение сменить тренера и уехала в Торонто к Брайану Орсеру, у которого занимается по сей день.
Несмотря на то, что с тех пор 19-летняя россиянка не радует публику высокими результатами, в отличие от Загитовой, обеих фигуристок продолжают активно сравнивать. Капризов в данном противостоянии сделал свой выбор:
«В битве Медведевой и Загитовой болею за Алину — я ее все-таки лично знаю».
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Хоккей , Статьи , Евгения Медведева , Никита Кузнецов , Каролина Харрикейнз , Олег Знарок , Михаил Сергачев , Кирилл Капризов , Евгений Малкин , Крэйг Мактавиш , Брайан Орсер , Евгений Кузнецов , Александр Овечкин , Артемий Панарин , Этери Тутберидзе , Спартак , Локомотив , ЦСКА
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