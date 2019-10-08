Овечкин попробовал себя в роли питчера

Российский хоккеист Александр Овечкин посетил бейсбольный матч команды «Вашингтон Нэшионалс. Зрители встретили россиянина овациями.
Овечкин занял место питчера и сделал символическую подачу.
STRIKE! @Nationals #ALLCAPS // #STAYINTHEFIGHT pic.twitter.com/OIG5xGHbIc— Washington Capitals (@Capitals) 7 октября 2019 г.
Александр Овечкин является хоккеистом „Вашингтон Кэпиталз“. На счету россиянина 1087 матчей в НХЛ, в которых он набрал 1212 очков (659+553). В прошлом сезоне Овечкин провёл 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забил 51 гол и сделал 38 результативных передач.
В новом сезоне НХЛ „Вашингтон“ провёл 3 матча, одержав 2 победы и потерпев 1 поражение. На счету Овечкина 1 гол в 3 играх.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ „Вашингтон Кэпиталз“ примет „Даллас Старз“. Поединок начнётся 9 октября в 2:00 мск.