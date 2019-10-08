Малкин пропустил месяц из-за травмы

Форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин пропустит около месяца из-за травмы, передает "Чемпионат".

Травму Евгений получил во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против "Коламбус Блю Джекетс" (7:2), когда после стыка с защитником "Блю Джекетс" Малкин с трудом поднялся со льда.

Всего же в прошлом сезоне 33-летний россиянин отыграл 68 и записал себе в актив 72 (21+51) очка при показателе полезности "-25". В четырех матчах плей-офф нападающий отличился лишь один раз.