«О российском хоккее в Европе никто не горюет»

Der Spiegel опубликовал статью , в которой сравнил популярность американского и российского хоккея у европейского зрителя. Автор статьи пришёл к выводу, что даже рекламные выездные игры команд НХЛ вызывают куда более сильный ажиотаж у болельщиков, чем некогда попытка КХЛ «оккупировать» Европу.

Поводом для написания материала стала игра между «Филадельфия Флайерс» и «Чикаго Блэкхокс», которая состоялась в Праге в рамках рекламного тура Национальный хоккейной лиги (НХЛ). По данным издания, матч посетили 17 463 зрителя, все билеты были распроданы, несмотря на то, что стоили дороговато: от 77 до 310 евро. Аншлагом также отметились игры команд в Лозанне и Берлине.

По словам автора статьи, подобного успеха даже близко не удалось добиться прямому конкуренту НХЛ в Европе — российской Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). При этом автор статьи подчеркивает, что «всё начиналось многообещающе»: лига, созданная на деньги олигархов и государственного концерна Газпром , сумела не только переманить супер-звезд, типа Ильи Ковальчука , но и начать экспансию на Запад, в том числе и в Чехию.

Однако привлечь к участию в турнире традиционные чешские клубы «Спарта» и «Славия» КХЛ не удалось. В состав участников попал созданный с нуля клуб «Лев Прага», но впоследствие он приостановил свою деятельность из-за возникших финансовых проблем. Сегодня о КХЛ в Чехии почти никто не вспоминает.

«О КХЛ никто не горюет», — приводит издание слова чешского журналиста Лотара Мартина.

Отмечается, что российской лиге также не удалось «завоевать» Швецию, Швейцарию и Германию. В настоящее время, как и прежде, почти все суперзвезды мирового хоккея играют в США.