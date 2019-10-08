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«О российском хоккее в Европе никто не горюет» 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
«О российском хоккее в Европе никто не горюет»
Фото: ТАСС
Der Spiegel опубликовал статью, в которой сравнил популярность американского и российского хоккея у европейского зрителя. Автор статьи пришёл к выводу, что даже рекламные выездные игры команд НХЛ вызывают куда более сильный ажиотаж у болельщиков, чем некогда попытка КХЛ «оккупировать» Европу.
Поводом для написания материала стала игра между «Филадельфия Флайерс» и «Чикаго Блэкхокс», которая состоялась в Праге в рамках рекламного тура Национальный хоккейной лиги (НХЛ). По данным издания, матч посетили 17 463 зрителя, все билеты были распроданы, несмотря на то, что стоили дороговато: от 77 до 310 евро. Аншлагом также отметились игры команд в Лозанне и Берлине.
По словам автора статьи, подобного успеха даже близко не удалось добиться прямому конкуренту НХЛ в Европе — российской Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). При этом автор статьи подчеркивает, что «всё начиналось многообещающе»: лига, созданная на деньги олигархов и государственного концерна Газпром, сумела не только переманить супер-звезд, типа Ильи Ковальчука, но и начать экспансию на Запад, в том числе и в Чехию.
Однако привлечь к участию в турнире традиционные чешские клубы «Спарта» и «Славия» КХЛ не удалось. В состав участников попал созданный с нуля клуб «Лев Прага», но впоследствие он приостановил свою деятельность из-за возникших финансовых проблем. Сегодня о КХЛ в Чехии почти никто не вспоминает.
«О КХЛ никто не горюет», — приводит издание слова чешского журналиста Лотара Мартина.
Отмечается, что российской лиге также не удалось «завоевать» Швецию, Швейцарию и Германию. В настоящее время, как и прежде, почти все суперзвезды мирового хоккея играют в США.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии
Хоккей , Илья Ковальчук , Газпром , Spiegel
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