Российский хоккеист «уложил» 100-килограммового канадца

18-летний российский хоккеист уложил на лед 100-килограммового канадца

18-летний российский защитник ярославского «Локомотива» Даниил Мисюль устроил драку с канадским нападающим «Ак Барса» Патрисом Кормье во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Видео появилось на сайте лиги.

Инцидент произошел на восьмой минуте первого периода. Во время поединка Мисюль, вес которого составляет 80 килограммов, перебросил 98-килограммового соперника через плечо и уложил его на лед. За драку оба хоккеиста получили по пять минут штрафа, обоим также понадобилась помощь медиков.

Матч завершился победой «Ак Барса» со счетом 4:0. Казанцы занимают первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, «Локомотив» — предпоследнее 11-е место в Западной.