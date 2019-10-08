Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
4 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
1 1
Эйбар Эйбар
4 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
3 1
Фортуна Фортуна
5 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
0 1
Ахмат Ахмат
Оренбург
Оренбург
2 0
Динамо М Динамо М
Рубин
Рубин
2 1
Тамбов Тамбов
5 октября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
3 0
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Ливерпуль
2 1
Лестер Сити Лестер Сити
Уотфорд
Уотфорд
0 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
5 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
1 2
Леванте Леванте
Реал Мадрид
Реал Мадрид
4 2
Гранада Гранада
Валенсия
Валенсия
2 1
Алавес Алавес
5 октября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
1 2
Майнц Майнц
Бавария
Бавария
1 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
Байер
Байер
1 1
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
6 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
1 3
Зенит Зенит
Локомотив М
Локомотив М
2 1
Арсенал Арсенал
ЦСКА
ЦСКА
1 3
Ростов Ростов
6 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Арсенал
Арсенал
1 0
Борнмут Борнмут
Саутгемптон
Саутгемптон
1 4
Челси Челси
Манчестер Сити
Манчестер Сити
0 2
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
6 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Мальорка
Мальорка
2 0
Эспаньол Эспаньол
Сельта
Сельта
1 0
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
0 0
Атлетико М Атлетико М
6 октября

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
5 1
Аугсбург Аугсбург
Вольфсбург
Вольфсбург
1 0
Унион Унион
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 2
Вердер Вердер

18-летний российский хоккеист уложил на лед 100-килограммового канадца 

Lenta.ru + ещё 34 2 часа назад
Российский хоккеист «уложил» 100-килограммового канадца
Фото: РИА Новости
18-летний российский защитник ярославского «Локомотива» Даниил Мисюль устроил драку с канадским нападающим «Ак Барса» Патрисом Кормье во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Видео появилось на сайте лиги.
Инцидент произошел на восьмой минуте первого периода. Во время поединка Мисюль, вес которого составляет 80 килограммов, перебросил 98-килограммового соперника через плечо и уложил его на лед. За драку оба хоккеиста получили по пять минут штрафа, обоим также понадобилась помощь медиков.
Матч завершился победой «Ак Барса» со счетом 4:0. Казанцы занимают первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, «Локомотив» — предпоследнее 11-е место в Западной.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Последние новости
Разработан закон о блокировке электронной почты россиян Разработан закон о блокировке электронной почты россиян Путин дал поручение по интеграции России и Белоруссии Путин дал поручение по интеграции России и Белоруссии Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз
Хоккей , Патрис Кормье , Локомотив
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Форвард «Челси» назвал лучшего нападающего в мире
Форвард «Челси» назвал лучшего нападающего в мире
Американская гимнастка побила рекорд Хоркиной
Американская гимнастка побила рекорд Хоркиной11
Официально: «Милан» уволил Джампаоло
Официально: «Милан» уволил Джампаоло
Зажгли: Загитова разбила телефон, Медведева сняла рубашку
Зажгли: Загитова разбила телефон, Медведева сняла рубашку
Россия объяснилась перед WADA
Россия объяснилась перед WADA14
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
01:06
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение