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«Даллас» обыграл «Вашингтон» из-за ошибки Овечкина 

Газета.Ru + ещё 7 2 часа назад
«Даллас» обыграл «Вашингтон» из-за ошибки Овечкина
Фото: РИА Новости
Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз"-"Даллас Старз" завершился со счетом 4:3 в овертайме в пользу гостей.
Стоит отметить, что во встрече результативными действиями отметился российский форвард "Далласа" Александр Радулов. Он оформил гол и одну передачу. Эти очки — первые для россиянина в текущем сезоне регулярки.
Пас Радулова смог завершиться заброшенной в ворота столичной команды шайбой из-за ошибки капитана хозяев Александра Овечкина. Нападающий "Вашингтона" выполнил неточный пас, после чего игроки "Далласа" перехватили шайбу и провели резкую контратаку.
Другой россиянин — нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов оформил гол в дебютном для него матче сезона НХЛ. Овечкин смог записать на свой счет результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Андрей Свечников стал лидером НХЛ по голевым передачам.
Регулярный чемпионат НХЛ. 3 матч"Вашингтон Кэпиталз" (Вашингтон) — "Даллас Старз" (Даллас) — 4:3 ОТГолы: 1:0 — Кузнецов, 04:49; 1:1 — Хинц, 21:59; 2:1 — Карлсон, 35:55; 2:2 — А. Радулов, 47:53; 3:2 — Каамано, 52:03; 3:3 — Бекстрем, 59:29; 4:3 — Сегин, 60:43
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Комментарии
Хоккей , Андрей Свечников , Александр Радулов , Евгений Кузнецов , Александр Овечкин
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