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Ковальчук ударил по летящей шайбе и отправил ее в ворота 

Lenta.ru + ещё 18 4 часа назад
Ковальчук ударил по летящей шайбе и отправил ее в ворота
Фото: Reuters
Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингс» Илья Ковальчук забросил первую шайбу в сезоне-2019/2020, отличившись в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Калагари Флеймс». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте команды из Калифорнии.
Ковальчук отметился во втором периоде встречи. Хоккеисты «Кингс» доставили шайбу к воротам соперника, после броска одного из игроков она взлетела в воздух. Российский форвард ударил по шайбе клюшкой и отправил ее в сетку. Результативное действие Ковальчука помогло «Лос-Анджелесу» одержать первую победу в сезоне — 4:3. Нападающий также отличился впервые.
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Хоккей , Илья Ковальчук
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