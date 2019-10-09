Ковальчук ударил по летящей шайбе и отправил ее в ворота

Ilya Kovalchuk shows off a little hand-eye coordination as he gives the LA Kings a 3-0 lead over the Calgary Flames 🔥🔥🔥#GoKingsGo pic.twitter.com/WaK3Atthtk— LA Kings (@LAKings) 9 октября 2019 г. Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингс» Илья Ковальчук забросил первую шайбу в сезоне-2019/2020, отличившись в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Калагари Флеймс». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте команды из Калифорнии.

Ковальчук отметился во втором периоде встречи. Хоккеисты «Кингс» доставили шайбу к воротам соперника, после броска одного из игроков она взлетела в воздух. Российский форвард ударил по шайбе клюшкой и отправил ее в сетку. Результативное действие Ковальчука помогло «Лос-Анджелесу» одержать первую победу в сезоне — 4:3. Нападающий также отличился впервые.