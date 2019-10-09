Петр Чех стал хоккеистом

Знаменитый футбольный вратарь Петр Чех решил попробовать свои силы в другом виде спорта — хоккее с шайбой. 37-летний чех подписал контракт с британским хоккейным клубом "Гилфорд Феникс".

Петр Чех, известный по выступлениям за сборную Чехии, "Челси" и "Арсенал", весной завершил карьеру футболиста. Теперь Петр решил осуществить свою давнюю мечту — стать хоккеистом. Чех и раньше выходил на лед с клюшкой. Теперь же он подписал контракт и в ближайшее время примет участие в матче чемпионата Великобритании.