Петр Чех стал хоккеистом 

Знаменитый футбольный вратарь Петр Чех решил попробовать свои силы в другом виде спорта — хоккее с шайбой. 37-летний чех подписал контракт с британским хоккейным клубом "Гилфорд Феникс".
Петр Чех, известный по выступлениям за сборную Чехии, "Челси" и "Арсенал", весной завершил карьеру футболиста. Теперь Петр решил осуществить свою давнюю мечту — стать хоккеистом. Чех и раньше выходил на лед с клюшкой. Теперь же он подписал контракт и в ближайшее время примет участие в матче чемпионата Великобритании.
Чех — не единственный футбольный голкипер, пробующий свои силы в хоккее. Лучший вратарь в истории футбола Лев Яшин играл за хоккейное "Динамо" и приглашался Аркадием Чернышовым в сборную СССР. Первый страж ворот хоккейной сборной СССР Харий Меллупс играл в футбол, причем в нападении. Два вратаря футбольного ЦДКА Владимир Веневцев и Владимир Никаноров составляли пару защитников в ЦДКА хоккейном.