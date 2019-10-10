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Болельщики поиздевались над автоголом Ковальчука 

Lenta.ru 1 час назад
Болельщики поиздевались над автоголом Ковальчука
Фото: Reuters
Российский нападающий клуба «Лос-Анджелес Кингс» Илья Ковальчук забросил шайбу в свои ворота в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Ванкувер Кэнакс». Видео появилось в Twitter команды.
Во втором периоде нападающий «Кэнакс» Джей Ти Миллер пытался отдать передачу, но попал в конек Ковальчуку. После этого шайба залетела в ворота «Лос-Анджелеса». Результативное действие записали на Миллера, но в пресс-службе команды пошутили, что гол по праву принадлежит Ковальчуку.
Пользователи соцсетей также потроллили хоккеиста. «Первый раз я заметил Ковальчука в матче», «Илья наконец отличился за "Кингс"», «А я и забыл о существовании Ковальчука», — писали юзеры.
Встреча завершилась разгромной победой «Ванкувера» со счетом 8:2.
9 октября Ковальчук отличился первой забитой шайбой в сезоне. Результативное действие россиянина помогло «Лос-Анджелесу» одержать первую победу — 4:3.
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Комментарии
Хоккей , Джей Миллер , Илья Ковальчук
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