Болельщики поиздевались над автоголом Ковальчука

Российский нападающий клуба «Лос-Анджелес Кингс» Илья Ковальчук забросил шайбу в свои ворота в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Ванкувер Кэнакс». Видео появилось в Twitter команды.

It won't go down as Kovalchuk's goal, but it definitely was 🤣



Miller is the fourth #Canucks player with a 🚨 tonight! pic.twitter.com/dwxSbtg3ry— Vancouver Canucks (@Canucks) 10 октября 2019 г. Во втором периоде нападающий «Кэнакс» Джей Ти Миллер пытался отдать передачу, но попал в конек Ковальчуку. После этого шайба залетела в ворота «Лос-Анджелеса». Результативное действие записали на Миллера, но в пресс-службе команды пошутили, что гол по праву принадлежит Ковальчуку.

Пользователи соцсетей также потроллили хоккеиста. «Первый раз я заметил Ковальчука в матче», «Илья наконец отличился за "Кингс"», «А я и забыл о существовании Ковальчука», — писали юзеры.

Встреча завершилась разгромной победой «Ванкувера» со счетом 8:2.

9 октября Ковальчук отличился первой забитой шайбой в сезоне. Результативное действие россиянина помогло «Лос-Анджелесу» одержать первую победу — 4:3.