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«Забыл, что он существует»: американцы издеваются над Ковальчуком 

Рамблер 2 часа назад
Болельщики поиздевались над автоголом Ковальчука
Фото: Reuters
Издание Sport24.ru обратило внимание, как американские болельщики поиздевались над российским игроком «Лос-Анджелес Кингз» Ильей Ковальчуком после очередного проигрыша клуба.
Как ранее сообщал «Рамблер», «Ванкувер» разгромил «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 2:8. Ковальчук внес вклад в поражение, заработав показатель полезности «-3» и став виновником двух голов, один из которых забил в свои ворота. После этого интернет-пользователи начали удивляться, что спортсмен «до сих пор в НХЛ».
«Я забыл, что Илья Ковальчук существует», — написал @alixiswright37.
«Ковальчук наконец-то забил за «Кингз», — поиздевался @6o4boi над автоголом хоккеиста.
«Я очень хорошо помню, когда он был одним из самых страшных игроков в лиге, еще в расцвете сил… Совсем не похоже на одного и того же парня», — отметил @bwstanley26.
«Он выглядел великолепно в первые 20 лет, а затем начал лажать», — добавил @pvlifeguy.
В июне 2018-го Ковальчук перешел в «Лос-Анджелес» из петербургского СКА, где он играл в последние четыре года. Контракт 36-летнего хоккеиста рассчитан на три года. По неофициальной информации, он будет получать по 6,25 миллиона долларов в год.
В НХЛ Ковальчук выступал за клубы «Атланта Трэшерз» и «Нью-Джерси Девилс».
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Хоккей , Илья Ковальчук , СКА
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