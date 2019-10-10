Болельщики поиздевались над автоголом Ковальчука

«Забыл, что он существует»: американцы издеваются над Ковальчуком

Издание Sport24.ru обратило внимание, как американские болельщики поиздевались над российским игроком «Лос-Анджелес Кингз» Ильей Ковальчуком после очередного проигрыша клуба.

Как ранее сообщал «Рамблер», «Ванкувер» разгромил «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 2:8. Ковальчук внес вклад в поражение, заработав показатель полезности «-3» и став виновником двух голов, один из которых забил в свои ворота. После этого интернет-пользователи начали удивляться, что спортсмен «до сих пор в НХЛ».

«Я забыл, что Илья Ковальчук существует», — написал @alixiswright37.

«Ковальчук наконец-то забил за «Кингз», — поиздевался @6o4boi над автоголом хоккеиста.

«Я очень хорошо помню, когда он был одним из самых страшных игроков в лиге, еще в расцвете сил… Совсем не похоже на одного и того же парня», — отметил @bwstanley26.

«Он выглядел великолепно в первые 20 лет, а затем начал лажать», — добавил @pvlifeguy.

It won't go down as Kovalchuk's goal, but it definitely was 🤣



Miller is the fourth #Canucks player with a 🚨 tonight! pic.twitter.com/dwxSbtg3ry— Vancouver Canucks (@Canucks) 10 октября 2019 г.

В июне 2018-го Ковальчук перешел в «Лос-Анджелес» из петербургского СКА , где он играл в последние четыре года. Контракт 36-летнего хоккеиста рассчитан на три года. По неофициальной информации, он будет получать по 6,25 миллиона долларов в год.

В НХЛ Ковальчук выступал за клубы «Атланта Трэшерз» и «Нью-Джерси Девилс».