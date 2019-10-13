Кузнецов и Овечкин помогли «Вашингтону» обыграть «Даллас» 

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" принимал у себя "Вашингтон Кэпиталз".
Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:4.
Голами во время игры отличились форвард столичного клуба Том Уилсон, его одноклубник Джон Карлсон, а также российские игроки клуба — Евгений Кузнецов и Александр Овечкин. Их соотечественник Дмитрий Орлов не смог добавить на свой счет ни одного очка за игру, а вратарь Илья Самсонов отразил 24 броска из 25.
В составе "Старз" на свой счет смог записать гол лишь Радек Факс. Вратарь Антон Худобин сделал 21 сейв, нападающий Александр Радулов результативными действиями не отличился.
Ранее сообщалось, что "Эдмонтон" установил уникальное достижение в НХЛ.
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
"Даллас Старз" (Даллас) — "Вашингтон Кэпиталз" (Вашингтон) — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
0:1 — Уилсон (Врана, Лайпсик), 03:17 (5x4)
0:2 — Карлсон (Хэтэуэй, Дауд), 27:13 (5x5)
0:3 — Кузнецов (Бэкстрем, Карлсон), 43:35 (5x5)
1:3 — Факса (Янмарк, Хейсканен), 47:00 (5x5)
1:4 — Овечкин (Уилсон), 59:03