Овечкин прокомментировал обиднейшее поражение в матче НХЛ

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата с "Нэшвилл Предаторз". Об этом сообщает официальный сайт заокеанской лиги.

Команда вела со счетом 5:4, но пропустила две шайбы за 28 секунд в конце третьего периода и уступила в основное время.

"Мы были слишком наивны, поэтому допустили такие ошибки. Мы говорили о недопустимости такого в начале третьего периода. Нам надо лучше контролировать шайбу. Вы видели, что мы потеряли шайбу, ошиблись, и это стоило нам двух очков", — сказал нападающий.

Ранее сообщалось, что Овечкин стал четвертым в НХЛ по количеству шайб в большинстве.