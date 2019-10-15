Овечкин стал третьей звездой матча против «Колорадо»

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Колорадо Эвеланш", сообщает официальный сайт турнира.
Встреча завершилась со счетом 3:6.
В активе Овечкина гол и результативная передача.
Первой звездой матча назвали нападающего "Колорадо" Назема Кадри, который забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. Следом идет другой форвард "Колорадо" Микко Рантанен, на счету которого также 3 очка (1+2).
Ранее Дадонов помог "Флориде" одолеть "Нью-Джерси".