Звезде НХЛ наложили 20 швов

Звезде НХЛ Уэйну Гретцки наложили 20 швов

Спортсмен упал в обморок утром в кафе, когда пил кофе с женой и детьми.

Звезда НХЛ, легендарный канадский хоккеист по прозвищу Великий Уэйн Гретцки упал в обморок, после чего ему в больнице наложили 20 швов. По словам самого спортсмена, он потерял сознание во время утреннего кофе, который пил с семьей в одном из кафе. Причиной резкого недомогания стало обезвоживание организма.

«Несколько дней назад утром пил кофе с женой и детьми. Увидев знакомого, встал, чтобы поздороваться, но вместо этого потерял сознание и рухнул на пол. Мы вынуждены были поехать в больницу Университета Альберты, где я прошел полное обследование, начиная с головного мозга и заканчивая сердцем. Выяснилось, что обморок случился в результате обезвоживания организма», — пояснил 58-летний Уэйн.

Легендарный хоккеист уточнил, что в больнице ему наложили около 20 швов на подбородке и еще четыре или пять на глазу. По признанию Гретцки, до обследования в больнице ему казалось, что в кофе «подсыпали наркотики». Но это оказалось не так.

«Мне казалось, что кто-то подложил наркотики в мой кофе. Но оказалось, я легкомысленно относился к своему организму», — сказал в интервью The Athletic спортсмен.

Он добавил, что пока чувствует себя не очень хорошо, но надеется, что «через пару недель» полностью восстановит свое здоровье.