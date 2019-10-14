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Умер семикратный чемпион НХЛ 

Газета.Ru 7 часов назад
Умер семикратный чемпион НХЛ
Фото: Twitter
Скончался бывший защитник и тренер "Эдмонтон Ойлрез" Тед Грин, сообщает Allhоckey.
Об этом проинформировала пресс-служба "Эдмонтона" в твиттере. Именитому хоккеисту было 79 лет. Он скончался 8 октября после долгой борьбы с тяжелой болезнью.
Грин за всю свою профессиональную карьеру семь раз становился обладателем Кубка Стэнли. Примечательно, что пять раз он выигрывал трофей, когда был игроком "Бостона", а дважды становился победителем уже в роли ассистента главного тренера в "Эдмонтоне".
С 1991 по 1993 год Грин возглавлял "Ойлерз" и один раз вывел команду в финал конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Ранее сообщалось, что легенда НХЛ Уэйн Гретцки попал в больницу после обморока.
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