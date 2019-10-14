Женскую хоккейную команду не пустили в самолет

Сообщается, что хоккеисток не пустили на посадку в Шереметьево , несмотря на то, что они вовремя прошли регистрацию.

Команда принимала участие в первом отборочном туре Лиги женского хоккея дивизиона Касатонова в Москве. В ночь с воскресенья на понедельник они должны были вылететь в Иркутск рейсом «Аэрофлота» 1562.

«Мы слишком долго проходили досмотр, так как работало всего две стойки. Мы сразу же прошли на посадку, но ленточку прямо перед нами закрыли. Сказали: «Все, вы опоздали». Мы пыталась решить вопрос, но нам везде говорили одно: все, вы опоздали, поздно. В 00.45 заканчивалась посадка, ленточку перед нами закрыли в 00.46», — сказала тренер Татьяна Левковская.

При этом, по словам Левковской, самолет пришлось задержать на сорок минут, чтобы сгрузить багаж опоздавших пассажиров.

Сообщается, что в данный момент хоккеистки находятся в аэропорту, у них нет денег на новые билеты.