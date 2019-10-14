Московское «Динамо» победило «Металлург» в КХЛ 

Московское «Динамо» взяло верх над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев.
В составе бело-голубых дубли оформили Микс Индрашис и Юусо Хиетанен, а также отличились Дмитрий Яшкин и Вячеслав Кулёмин. У гостей две шайбы забросил Сергей Мозякин и Роман Любимов.
В следующем матче «Динамо» сыграет с ЦСКА, а «Металлург» — с «Сочи».
Ранее «Ак Барс» обыграл «Автомобилист» в регулярном чемпионате КХЛ.