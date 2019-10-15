Овечкин — мощь! Сбил с ног канадца и забил могучим щелчком на глазах у сына

Но «Вашингтон» проиграл. У «Колорадо» дрался Ничушкин, а Задоров забросил эффектную шайбу.

«Вашингтон» начал новый сезон не слишком удачно, но в целом у Тодда Рирдена не было поводов для серьёзного недовольства своими парнями. Три поражения подряд — неприятно, но все в одну шайбу, два в овертайме. «Кэпиталз» не лучшим образом действуют в обороне, зато в нападении «зажигает» Александр Овечкин со своими оруженосцами Джоном Карлсоном и Никласом Бекстрёмом. Ничего нового для «Вашингтона», а прервать плохую серию удалось довольно уверенной победой над «Далласом».

Beautiful snipe by The Condor to open our scoring!#GoAvsGo pic.twitter.com/lTWyXVLWb4— Colorado Avalanche (@Avalanche) 14 октября 2019 г. На очередной матч на «Кэпитал Уан-Арену» пожаловал очень серьёзный соперник. «Колорадо» ещё не знал поражений в нынешнем сезоне, но смущала одна деталь — команда Джареда Беднара ещё ни разу не выезжала за пределы Денвера. Матч в Вашингтоне стал для «лавин» первым гостевым, да ещё и достаточно ранним — по столичному времени игра началась в 17:00. Могло ли это оказаться проблемой для кого-то? Уж точно не для «Колорадо». «Эвеланш» с первых же минут обрушили на хозяев всю мощь своих атак, а «Вашингтон» просто развалился, пропустив четыре шайбы за девять с небольшим минут! Всё началось с простенького броска Эрика Джонсона , который почему-то не смог выловить Брэйден Холтби. Первому номеру драфта-2006 ассистировали Назем Кадри и Андре Бураковски, впервые вышедший на лёд в Вашингтоне в качестве игрока гостевой команды.

Show no mercy, Mikko Rantanen. #GoAvsGo pic.twitter.com/X3E9v53EIs— Colorado Avalanche (@Avalanche) 14 октября 2019 г. Спустя ещё несколько смен счёт стал 3:0 в пользу гостей. Назем Кадри влетел в зону «Вашингтона» по левому флангу, опередил всех защитников «Кэпиталз» и отправил Холтби на скамейку запасных. Впрочем, вышедший Илья Самсонов продержался сухим совсем недолго: Микко Рантанен в большинстве довёл счёт до совсем уж неприличного. Обратите внимание, как тонко сыграл в этом эпизоде Габриэль Ландеског , сделавший финальную передачу под бросок.

Lewington throws down with Nichushkin #ALLCAPS pic.twitter.com/toaMpysWQ7— NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 14 октября 2019 г. Сразу после этой шайбы свою команду попытался хоть как-то взбодрить Тайлер Льюингтон . Правда, защитник «Вашингтона» выбрал не лучшего оппонента для драки — Валерий Ничушкин явно не горел желанием махать кулаками, но и не отказал канадцу в поединке. Правда, закончился он для Ничушкина очень быстро: Льюингтон нанёс пару ударов, а потом просто опрокинул россиянина на лёд.

За драку Ничушкин получил стандартные пять минут штрафа и впервые с мая 2016-го отправился в штрафной бокс в матче НХЛ. Напомним, что в прошлом сезоне россиянин, вернувшийся за океан после двух лет в ЦСКА , отметился уникальным достижением, умудрившись за всю регулярку не забить ни одной шайбы и не получить ни одного удаления. Теперь штраф получен, осталось что-то сделать с ужасающей безголевой серией.

🚨@lellerofficial stays patient and gets us on the board 🐅 #CapsAvs pic.twitter.com/MJO0UhZkPE— Washington Capitals (@Capitals) 14 октября 2019 г. Драка Льюингтона не сильно помогла «Вашингтону». По крайней мере, мгновенного эффекта не дала, но хотя бы «столичные» перестали пропускать всё подряд. Первого гола болельщикам хозяев пришлось ждать почти до середины матча, да и то его скорее сами привезли в свои ворота игроки «лавин». Рантанен в своей зоне сделал слишком мягкую передачу, Овечкин её перехватил и вывел на бросок Ларса Эллера . Тот довольно легко переиграл Грубауэра, ещё одного не чужого для «Вашингтона» хоккеиста в стане соперника.

🚨Silky mitts from @TJOshie77 and we've cut the lead in half 💪#CapsAvs pic.twitter.com/gQVpGFIqYm— Washington Capitals (@Capitals) 14 октября 2019 г. Следом во втором периоде состоялся ещё один гол «Вашингтона», который снова сделали россияне. Кузнецов и Орлов вскружили голову защите «Колорадо», Дмитрий нашёл хорошим пасом Ти Джея Оши и тот послал шайбу в ворота. Красивый гол!

AWESOME play by Tyson Jost and Nietsy finishes it off!#GoAvsGo pic.twitter.com/WN3H1aNN9v— Colorado Avalanche (@Avalanche) 14 октября 2019 г. «Вашингтон» подобрался в счёте, воспрянул духом, но больше забросить не смог. А на 5-й минуте третьего периода все вопросы снял форвард «Колорадо» Мэттью Ньето , воспользовавшийся грубой ошибкой Самсонова.

OOOOOOOOOVI #CapsAvs😎 pic.twitter.com/9mGBg9DQAO— Washington Capitals (@Capitals) 14 октября 2019 г. На этом, в принципе, можно было всё заканчивать, но как же матч «Вашингтона» без дежурного гола Овечкина? Лучший российский бомбардир в истории НХЛ отличился в расстановке «6 на 4» на 58-минуте встречи. Ови получил пас от Кузнецова и мощно шлёпнул почти от синей линии — прошить Грубауэра помог небольшой рикошет.

choo choo pic.twitter.com/67zYvNS64T— Washington Capitals (@Capitals) 14 октября 2019 г. Для Овечкина матч получился неплохим. Очередные два очка в копилку, плюс мощный и красивый хит на Самуэле Жираре.

И всё это на глазах у сына Сергея, который впервые побывал на матче папы. Но «Вашингтон» проиграл, полностью завалив начало матча, и Ови вряд ли остался довольным после этой встречи. Что касается «Колорадо», то «лавины» доказали, что они в полном порядке и на выезде. «Эвеланш» по-прежнему идут без поражений и вместе с «Эдмонтоном» возглавляют таблицу Западной конференции.