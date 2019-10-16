Гусев недоволен переводом в четвёртое звено

Гусев выразил недовольство переводом в четвёртое звено «Нью-Джерси»

Форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев считает, что может играть продуктивнее на уровне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Честно — радоваться нечему. Ну, забил условно «Эдмонтону». Да — это хорошо, но играть в целом надо лучше. Когда ты в четвертом звене выходишь два-три раза за период — это тяжело. В том плане, что редко появляешься на льду. И когда тебя всё-таки выпускают, то выглядишь не так хорошо, как мог бы, если бы всё время находился в игре. Потому нет никакой радости от того, что я забил или вроде неплохой провёл матч. Хочется не быть хоккеистом четвёртого звена, палкой, которая стреляет раз в год, а стабильно играть и набирать очки. И в принципе — есть такая возможность. Я чувствую, что могу быть продуктивным на этом уровне», — приводит слова хоккеиста «Спорт-экспресс».

Никита Гусев перешёл в «Нью-Джерси» в летнее межсезонье из «Вегас Голден Найтс» в результате обмена. За свой предыдущий клуб он не сыграл ни единого матча в НХЛ.