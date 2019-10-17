«Вашингтон» оказался сильнее «Торонто»

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчем между «Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Ливз». Клуб из столицы США взял верх с результатом 4:3.