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Хоккеист Зыков высказался о своей дисквалификации за допинг 

RT на русском + ещё 34 2 часа назад
Зыков высказался о дисквалификации за допинг
Фото: Marc Sanchez/Icon Sportswire globallookpress.com
Российский форвард клуба «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков прокомментировал решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) о своей дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
«Хотя я так и не понял, как тест дал положительный результат, понимаю, что несу ответственность за то, что находится в моём организме. Принимаю наказание. Я хочу принести извинения перед своей семьёй, партнёрами по команде, клубом и болельщиками. Я намерен усердно работать во время отстранения, чтобы к моменту его окончания быть максимально готовым чтобы помочь команде», — приводит слова Зыкова пресс-служба Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA).
24-летний Зыков, дисквалифицированный на 20 матчей, перешёл в «Вегас» в 2018 году. В нынешнем сезоне россиянин сыграл в семи матчах регулярного чемпионата и записал в свой актив 2 (0 + 2) очка.
Ранее в «Вегасе» заявили, что Зыков осознанно нарушил антидопинговые правила.
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Хоккей , Валентин Зыков
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