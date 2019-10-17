Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
18 октября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ахмат
Ахмат
19:30
Локомотив М Локомотив М
18 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Гранада
Гранада
22:00
Осасуна Осасуна
18 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
21:30
Байер Байер
19 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
14:00
Урал Урал
Спартак М
Спартак М
16:30
Рубин Рубин
Зенит
Зенит
19:00
Ростов Ростов
19 октября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Эвертон
Эвертон
14:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
Челси
Челси
17:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
19 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эйбар
Эйбар
14:00
Барселона Барселона
Атлетико М
Атлетико М
17:00
Валенсия Валенсия
Хетафе
Хетафе
19:30
Леганес Леганес
19 октября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Вердер
Вердер
16:30
Герта Герта
Фортуна
Фортуна
16:30
Майнц Майнц
Унион
Унион
16:30
Фрайбург Фрайбург
20 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
11:30
Крылья Советов Крылья Советов
Уфа
Уфа
14:00
ЦСКА ЦСКА
Арсенал
Арсенал
16:30
Сочи Сочи
20 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
18:30
Ливерпуль Ливерпуль
20 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Алавес
Алавес
13:00
Сельта Сельта
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
15:00
Бетис Бетис
Эспаньол
Эспаньол
17:00
Вильярреал Вильярреал
20 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
16:30
Падерборн 07 Падерборн 07
Хоффенхайм
Хоффенхайм
19:00
Шальке-04 Шальке-04
21 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
22:00
Арсенал Арсенал

Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых игроков КХЛ 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых игроков КХЛ
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Издание «Спорт-Экспресс» опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Список доступен на сайте газеты.
Больше всех в лиге получает нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин — 180 миллионов рублей в год. Второе место в рейтинге занимает форвард Найджел Доус из «Автомобилиста» (Екатеринбург) — он зарабатывает 150 миллионов. Третьим стал нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов с зарплатой в 130 миллионов рублей.
При этом в первой десятке больше всего игроков московского ЦСКА — четверо. По подсчетам издания, всего в девяти клубах КХЛ есть игроки, зарабатывающие 70 миллионов рублей и более. Армейцев с такой зарплатой оказалось 14.
ЦСКА лидирует в Западной конференции КХЛ, в 17 матчах набрав 29 очков. Клуб является действующим обладателем Кубка Гагарина. В Восточной конференции первое место занимает казанский «Ак Барс», набравший 26 очков в 16 играх.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Последние новости
Стало известно о попытке пойманных в Северодвинске дипломатов США запутать следы Стало известно о попытке пойманных в Северодвинске дипломатов США запутать следы ГИБДД придумала новый способ измерять скорость машин российских водителей ГИБДД придумала новый способ измерять скорость машин российских водителей Сотрудников посольства США обнаружили в Северодвинске Сотрудников посольства США обнаружили в Северодвинске
Комментарии1
Хоккей , Найджел Доус , Сергей Мозякин , Данис Зарипов , ХК Ак Барс , Металлург , ЦСКА
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вашингтон» оказался сильнее «Торонто»
«Вашингтон» оказался сильнее «Торонто»
Вратарь из РФ дисквалифицирован за нападение на игрока
Вратарь из РФ дисквалифицирован за нападение на игрока
Бразилец Коутиньо больше не намерен играть за «Барселону»
Бразилец Коутиньо больше не намерен играть за «Барселону»
Новая трагедия: Боксер из США умер после боя
Новая трагедия: Боксер из США умер после боя1
Баскетболистки УГМК успешно стартовали в Евролиге
Баскетболистки УГМК успешно стартовали в Евролиге
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение