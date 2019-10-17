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Российский вратарь дисквалифицирован КХЛ за нападение на игрока 

Газета.Ru 2 часа назад
Вратарь из РФ дисквалифицирован за нападение на игрока
Фото: РИА Новости
Российский вратарь нижнекамского "Нефтехимика" Константин Барулин дисквалифицирован Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) на один матч за нападение на игрока новосибирской "Сибири" Андрея Ермакова. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.
Данное решение было принято на основании пункта 1.37. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ ("Вратарь бьет противника "блином" в голову или шею"). Согласно установленному документу, Барулина дисквалифицировали на один матч и подвергнули денежному штрафу.
Ранее сообщалось, что главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок высказался о поражении команды в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Хоккей , Константин Барулин , Олег Знарок , Андрей Ермаков , Спартак
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