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СКА проиграл «Нефтехимику» в матче КХЛ 

RT на русском + ещё 11 2 часа назад
СКА проиграл «Нефтехимику» в матче КХЛ
Фото: @hcSKA Twitter
Санкт-Петербургский СКА потерпел поражение от нижнекамского «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Нижнекамске, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.
Победу «Нефтехимику» принесли шайбы Павла Падакина и Мэтта Уайта. СКА ответил голом Антона Бурдасова.
В других матчах игрового дня нижегородское «Торпедо» разгромил о минское Динамо (6:0), а подольский «Витязь» взял верх над челябинским «Трактором» (3:1).
Ранее сообщалось, что «Ак Барс» прервал шестиматчевую серию побед «Йокерита» в КХЛ.
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Хоккей , Антон Бурдасов , Павел Падакин , ХК Трактор , Динамо , СКА , Торпедо
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