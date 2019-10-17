СКА проиграл «Нефтехимику» в матче КХЛ 

Санкт-Петербургский СКА потерпел поражение от нижнекамского «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Нижнекамске, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.
Победу «Нефтехимику» принесли шайбы Павла Падакина и Мэтта Уайта. СКА ответил голом Антона Бурдасова.
В других матчах игрового дня нижегородское «Торпедо» разгромил о минское Динамо (6:0), а подольский «Витязь» взял верх над челябинским «Трактором» (3:1).
Ранее сообщалось, что «Ак Барс» прервал шестиматчевую серию побед «Йокерита» в КХЛ.