«Питтсбург» без Малкина проиграл «Вегасу» 

"Вегас Голден Найтс" одолел "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "Вегаса".
В составе победителей шайбы забросили Пол Штястны, Вильям Карлссон и Марк Стоун.
Российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин не принимал участия в матче из-за полученной травмы.
Ранее сообщалось, что передача Владимира Тарасенко не спасла "Сент-Луис" от поражения "Монреалю".
НХЛ. Регулярный чемпионат"Питтсбург Пингвинз" — "Вегас Голден Найтс" — 0:3 0:1 — Штястны (Гласс, Пасиоретти), 23:48;0:2 — Карлссон (Энгелланд), 58:45; 0:3 — Стоун, 59:08.