В созданной Путиным НХЛ грядет скандальная отставка

Президиум Ночной хоккейной лиги (НХЛ) выступил за смену гендиректора Игоря Бахмутова. Однако сам он уходить с этого поста, похоже, не собирается.
В пятницу президиум НХЛ проголосовал за отставку Бахмутова, который работал гендиректором организации с лета 2016 года, сообщает РБК со ссылкой на свои источники. В вину руководителю поставили то, что уровень организации соревнований снижается, а в руководстве происходят скандалы и постоянные перестановки.
«Президиум решил прекратить полномочия генерального директора, по уставу он избирался на пять лет», — сообщил собеседник.
Он добавил, что на следующей неделе произойдет юридическое увольнение Бахмутова. Однако в пресс-службе НХЛ заявляют, что никакого увольнения не было и не будет.
Летом Ночную лигу покинул генеральный спонсор компания «Транснефть», а пост председателя президиума оставил вице-президент компании Борис Король. теперь его место занимает вице-президент «Норникеля» Сергей Батехин.
НХЛ была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина и ветеранов отечественного хоккея в 2011 году. Организация объединяет хоккеистов-любителей по всей стране. Каждый год устраиваются масштабные соревнования с участием Путина, министров и именитых хоккеистов-ветеранов.
Ранее Владимир Путин назвал причину, по которой хоккейная команда, в которой он играет, часто одерживает победы.
«Они же гениальные игроки [звезды хоккея], чемпионы мира, Олимпийских игр», — заявил президент.