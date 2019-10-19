В созданной Путиным НХЛ грядет скандальная отставка

В НХЛ, созданной Путиным, грядет скандальная отставка

Президиум Ночной хоккейной лиги (НХЛ) выступил за смену гендиректора Игоря Бахмутова . Однако сам он уходить с этого поста, похоже, не собирается.

В пятницу президиум НХЛ проголосовал за отставку Бахмутова, который работал гендиректором организации с лета 2016 года, сообщает РБК со ссылкой на свои источники. В вину руководителю поставили то, что уровень организации соревнований снижается, а в руководстве происходят скандалы и постоянные перестановки.

«Президиум решил прекратить полномочия генерального директора, по уставу он избирался на пять лет», — сообщил собеседник.

Он добавил, что на следующей неделе произойдет юридическое увольнение Бахмутова. Однако в пресс-службе НХЛ заявляют, что никакого увольнения не было и не будет.

НХЛ была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина и ветеранов отечественного хоккея в 2011 году. Организация объединяет хоккеистов-любителей по всей стране. Каждый год устраиваются масштабные соревнования с участием Путина, министров и именитых хоккеистов-ветеранов.

Ранее Владимир Путин назвал причину, по которой хоккейная команда, в которой он играет, часто одерживает победы.