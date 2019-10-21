Знарок со «Спартаком» снова выиграл в Петербурге 

Московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в гостях обыграл петербургский СКА — 3:2 (2:1, 1:0, 0:1).
На матче присутствовали 12 395 зрителей.
У «красно-белых» отличились Мартиньш Карсумс (10-я минута) и оформивший дубль Анатолий Никонцев (15-я и 22-я).
«Армейцы» ответили точными бросками Ярослава Дыбленко (17-я минута) и Сергея Плотникова (59-я).
Защитник «Спартака» Андрей Кутейкин провёл 400-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.
«Красно-белые» под руководством Олега Знарка уже второй раз в нынешнем сезоне победил СКА. В первой встрече также в Санкт-Петербурге москвичи выиграли с тем же счётом 3:2, но в овертайме.
В другом поединке игрового дня рижское «Динамо» на своей площадке уступило нижнекамскому «Нефтехимику» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0).
Победу гостям обеспечили голы Ильдара Шиксатдарова (за 16 секунд до первого перерыва) и Райана Мёрфи (24-я минута). У хозяев единственную шайбу забросил Микелис Редлихс (30-я минута).
«Нефтехимик» победил в Риге впервые с 9 декабря 2011 года.
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