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Ягр ответил на вопрос о возможном возвращении в КХЛ 

RT на русском + ещё 6 2 часа назад
Ягр ответил на вопрос о возможном возвращении в КХЛ
Фото: globallookpress.com
Легенда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) чешский форвард Яромир Ягр рассказал, почему он не рассматривал вариант с возвращением в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).
«Играть в КХЛ? Это было бы слишком трудно для меня. Хоккеисты высокого уровня, много перелётов и путешествий. Я бы смог выступать в КХЛ, но не был бы парнем, который решал бы исход матчей», — приводит слова Ягра «Матч ТВ».
Он отметил, что не смог бы нормально помочь команде, забивая по 5 — 6 шайб за сезон.
«Я могу играть в атаке, толкаться у бортов. Я по-прежнему физически сильнее, чем многие другие действующие игроки. Но всё упирается в скорость, а она у меня падает. Причина только в том, что я уже недостаточно хорош, чтобы выступать на уровне КХЛ. Потому что нет скорости», — добавил 47 летний чех.
Ягр дважды играл в КХЛ — в сезоне-2004/05 и с 2008 по 2011 годы, защищая цвета омского «Авангарда».
Ранее Ягр заявил, что на месте Александра Овечкина остался бы в НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки.
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Комментарии1
Хоккей , Прочее , Уэйн Гретцки , Александр Овечкин , Яромир Ягр , ХК Авангард
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