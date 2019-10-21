Тренер «Амура» пообещал судье сжечь его машину

Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев не скрывал эмоций во время домашнего матча с московским «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ. Игра прошла в Хабаровске сегодня, 21 октября, и завершилась поражением команды Гулявцева со счетом 1:5.
"Я тебе машину сожгу!"
Тренер "Амура" угрожал судье во время матча КХЛ pic.twitter.com/V44NwLzJVk— Александр (@optaluna) 21 октября 2019 г.
Гулявцев был настолько недоволен судейством, что прямо во время матча начал угрожать пермскому рефери Виктору Гашилову.
«Я тебе в Перми машину сожгу! Понял?!» — прокричал главный тренер «Амура» Гашилову после командного штрафа.
На данный момент «Амур» занимает 11-е место в Восточной конференции, набрав 17 очков в 20 играх.
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