Торнадо разрушил дом звезды НХЛ

Дом звезды НХЛ разрушил торнадо

Канадец Сегин — форвард клуба НХЛ «Даллас Старз», обладатель Кубка Стэнли 2011 года, чемпион мира 2015-го.

Вчера, как сообщал «Рамблер», по северу Техаса прошел торнадо. Так в США называют то, что в России называют смерчем. В Далласе порывы ветра накануне достигали 178 километров в час, в результате чего в городе было повалено множество деревьев и столбов линий электропередачи, многие дома были разрушены. Местная пресса сообщала, что дом Сегина также сильно пострадал.

«Я цел», — заверил хоккеист в своем твиттере.

Он подтвердил, что его дом в Далласе был буквально разрушен стихией, однако подчеркнул, что не жил там в течение уже некоторого времени. Сегин объяснил, что не так давно купил новый дом и переехал туда, а старый выставил на продажу. Пока его никто не купил.