Проворов и Воробьев помогли «Филадельфии» победить «Вегас»

За океаном стартовал новый игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В одном из матчей "Филадельфия Флайерз" добилась разгромной победы над "Вегас Голден Найтс". Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу "летчиков".

"Филадельфия" прервала неудачную серию из четырех матчей, набрала семь очков в семи играх текущего сезона НХЛ и занимает 12-е место в Восточной конференции. "Вегас" же с 12-ю баллами располагается на четвертой строчке Запада.