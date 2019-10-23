Московское «Динамо» одержало третью победу подряд в КХЛ

Московское «Динамо» обыграло владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла во Владивостоке и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Для «Динамо» эта победа стала третьей кряду в регулярном чемпионате.