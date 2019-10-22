«Локомотив» подписал шведа Пяярви

«Локомотив» объявил о переходе чемпиона мира Пяярви

Нападающий Магнус Пяярви стал игроком ярославского «Локомотива» . Об этом сообщается на официальном сайте российского клуба. 28-летний хоккеист и «железнодорожники» заключили односторонний контракт до конца сезона 2020/21.

Шведский форвард начинал карьеру в школе «Мальме». На протяжении карьеры Пяярва выступал за «Сент-Луис» и «Оттаву». В 2018 году швед помог сборной завоевать золотые медали чемпионата мира.

В общей сложности провёл в НХЛ 478 матчей, в которых набрал 128 (63+65) очков при показателе полезности «-53» и 80 минутах штрафа. В АХЛ на его счету 114 (38+76) очков в 160 матчах при показателе полезности «+10» и 26 минутах штрафа.