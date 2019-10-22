«Салават Юлаев» по буллитам уступил «Авангарду»

Омский «Авангард» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В основное время за «Авангард» уже на первой минуте забил Свен Андригетто. «Салават Юлаев» перевёл игру в овертайм благодаря шайбе Сакари Маннинена за четыре секунды до финальной сирены.
В овертайме команды не выявили сильнейшего, а в серии послематчевых буллитов победу «Авангарду» принёс бросок Роба Клинкхаммера.
Ранее сообщалось, что «Сибирь» одержала третью подряд победу в КХЛ, обыграв «Витязь».