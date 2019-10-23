«Баффало» в овертайме дожал «Сан-Хосе» 

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало Сэйбрз" дома играл с "Сан-Хосе Шаркс".
Встреча закончилась в овертайме победой "клинков". Счет матча — 4:3.
Стоит отметить, что победную шайбу на свой счет записал Джек Айкел.
НХЛ — регулярный чемпионат
"Баффало Сэйбрз" — "Сан-Хосе Шаркс" — 4:3 ОТ 0:1 — Гэмбрелл (Карлссон, Сёренсен) — 05:46' (5x5),
0:2 — Власик (Марло, Майер) — 15:23' (5x5),
1:2 — Айкел (Далин, Олофссон) — 27:21' (5x4),
2:2 — Райнхарт (Ристолайнен, Айкел) — 39:29' (5x5),
3:2 — Скиннер (Айкел, Йокихарью) — 40:45' (5x5),
3:3 — Лабанк (Лабанк, Марло) — 51:27' (5x5),
4:3 — Айкел (Ристолайнен, Миттельштадт) — 63:13' (3x3).
Ранее форвард "Сент-Луиса" Тарасенко высказался о победном матче с "Колорадо".