Российскому вратарю порезали горло коньком

Вратарю магнитогорского «Металлурга» Василию Кошечкину порезали горло коньком во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским «Ак Барсом». Видео инцидента опубликовано на сайте КХЛ.

Во время борьбы у ворот Кошечкин получил коньком от одноклубника Максима Матушкина. Голкипер схватился за шею и покинул площадку. Через некоторое время Кошечкин смог вернуться на лед.