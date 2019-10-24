«Настоящий ад»: канадский хоккеист о жизни в России

В подкасте Spittin Chiclets Сопел назвал проведенные в Новокузнецке годы «настоящим адом». Он заявил, что питался только в ресторанах, а дома в холодильнике держал только печенье и газировку.

Он также рассказал, что увидел в новокузнецком магазине четырехкилограммовую крысу, и «больше туда не ходил».

Хоккеист поведал, как по российским улицам ходили бабушки с коровами на привязи. По его словам, так они выживали.

«Я помог девушке с несколькими пакетами, подержал ей дверь, а она посмотрела на меня как на убийцу», — рассказал Сопел, говоря о том, как не похожа Россия на США и Канаду.

Канадский защитник провел в России четыре хоккейных сезона в период с 2011 по 2014 годы. В 2015 году Сопел объявил о завершении карьеры.