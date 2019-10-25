Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения «Эдмонтону»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" гостил у "Эдмонтон Ойлерз".

Встреча завершилась со счетом 4:3 в овертайме в пользу хозяев льда. Таким образом, столичный клуб не смог продлить победную серию. На счету "Вашингтона" четыре победы подряд.

Счет матча был открыт голом защитник "Эдмонтона" Дарнеллом Нурсом. Нападающий Якуб Врана во втором периоде смог сравнять счет.

Затем российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" оформил дубль. Однако "Эдмонтон" смог отыграться с помощью точных бросков Леона Драйзайтля Коннора Макдэвида . Драйзайтль же в овертайме забросил решающую шайбу в ворота столичной команды.

Ранее сообщалось, что Овечкин забросил 666-ю шайбу за карьеру в НХЛ.

НХЛ. Регулярный матч

"Эдмонтон Ойлерз" (Эдмонтон) — "Вашингтон Кэпиталз" (Вашингтон) — 4:3 от (1:0, 0:3, 2:0, 1:0)

1:0 — Нурс (Драйзайтль, Кассиан), 13:20 (5x5)

1:1 — Врана, 25:40 (5х5)

1:2 — Овечкин (Зигенталер, Карлсон), 26:27 (5х5)

1:3 — Овечкин (Уилсон, Врана), 33:40 (5x4)

2:3 — Драйзайтль (Макдэвид, Кассиан, 44:25 (5x5)

3:3 — Макдэвид (Нил, Чиассон), 58:22 (6x5)

4:3 — Драйзайтль (Макдэвид), 61:18 (3x3)