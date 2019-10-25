«Сочи» на выезде обыграл «Адмирал»

В первом матче игрового дня КХЛ 25 октября «Адмирал» на своём льду встретился с «Сочи». Клуб из Владивостока уступил гостям со счётом 1:2.

В концовке третьего периода Илья Крикунов с передачи Владислава Калетника забросил шайбу в пустые ворота. Окончательный счёт — 3:1 в пользу «Сочи».